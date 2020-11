Vitória mantém chances de classificação para o Objetivo/InHouse/Smec na APV

Crédito: Be Caviquioli

Após a tranquila vitória em cima do Projeto Agee por 3 sets a 0 (parciais de 25/22, 25/14 e 25/15), a equipe de vôlei feminino Objetivo/InHouse/Smec manteve as chances de classificação para as finais do Campeonato da Associação Pro Voleibol (APV).

O clássico são-carlense dentro do torneio estadual aconteceu na tarde de sábado, 21, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

Para esta partida, o Agee apresentou-se desfalcado de várias atletas o que tornou o compromisso mais fácil para o Objetivo/InHouse/Smec que encontrou algumas dificuldades apenas no primeiro set.

“Foi um bom jogo. Os sets foram tranquilos e o importante é que nossa equipe voltou a jogar bem e ser eficiente em todos os fundamentos. Agora vamos até São Joao da Boa Vista em busca da vitória para mantermos as chances matemáticas de classificação para as finais. Depois torcer para que São João também perca para Araraquara”, finalizou o técnico Zé Sérgio.

Jogaram pelo Objetivo/InHouse/Smec: Ludmila, Thassi, Ana Carolina, Natália, Rafa, Débora, Cláudia, Vânia, Márcia, Evelaine, Luciana e Cris. Técnico: Zé Sérgio.

Agee: Thainá, Grazi, Stefani, Raísa, Elaine, Taíris e Waleska. Técnico: Lucas Labaki.

Árbitros: Fausto de Lara e Luís Gentil. Apontador: Wladimir do Carmo Alves.

