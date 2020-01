Valdecir Gustavo alcança a 24ª colocação na Corrida Internacional de São Silvestre

Crédito: Divulgação

Mais uma vez, o corredor ibateense, Valdecir Gustavo, conquistou uma excelente colocação na Corrida Internacional da São Silvestre, realizada em São Paulo, tradicionalmente no dia 31 de dezembro.

Valdecir completou os 15 quilômetros de prova, no tempo de 54m56d, conquistando a 24ª posição na classificação geral masculino. O resultado foi ainda melhor que o alcançado no ano passado, quando ele ficou com a 66ª colocação.

O diretor municipal de Esportes, Turismo e Lazer, Raul Seixas II, ressaltou que o atleta tem evoluído e se preparado bastante. “O Valdecir sempre representa muito bem a nossa cidade nas diversas competições de corrida de rua pelo país. Dessa vez, ficamos surpresos e ao mesmo tempo felizes com a sua colocação. Na mais importante competição da modalidade do Brasil, que é a São Silvestre, alcançar esse resultado não é nada fácil e nem comum”, comentou.

Zé Parella tem apoiado e incentivado a realização do Campeonato de Corrida Treino de Rua, com etapas realizadas em todos os meses, pelo Departamento Municipal de Esportes. "O intuito sempre foi proporcionar aos corredores da nossa cidade e região, treinos para que possam melhorar suas performances nessas corridas importantes, além de promover novas amizades e o mais importante disso tudo, é motivar novos atletas para as competições", destacou.

A Corrida Treino de Rua continua durante todo esse ano, na cidade de Ibaté.

