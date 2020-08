TUP são-carlense faz homenagem aos 106 anos da SE Palmeiras

Crédito: Marcos Escrivani

A Sociedade Esportiva Palmeiras completa nesta quarta-feira, 26, 106 anos de vida e a TUP São Carlos como forma de homenagem, pendurou uma faixa com 30 metros no pontilhão da Avenida Getúlio Vargas, fazendo com que São Carlos amanhecesse um pouco mais verde. Quem transitava pela rodovia Washington Luís (SP-310) – sentido interior/capital, pode ver a homenagem

A TUP São Carlos, conhecida como Piratas do Interior, é uma subsede da primeira torcida do Verdão (Torcida Uniformizada do Palmeiras) e atua na cidade desde o início de 2019, quando iniciou os trabalhos para poder aproximar os torcedores ao Palmeiras, realizando caravanas, eventos e ações sociais com intuito de ajudar a população.

Mesmo com todas as dificuldades que o país enfrenta devido a pandemia da Covid-19, 2020 é considerado importante para a TUP, que completa 50 anos de atividades. Desta forma, os torcedores realizam diversos trabalhos.

No início do ano foi feita caravana para assistir ao jogo do Palmeiras em Araraquara. Foram 70 palmeirenses levados à Fonte Luminosa. A torcida esteve presente no Carnaval, em São Paulo, onde a escola de samba da TUP conseguiu seu acesso. Palmeirenses estiveram presentes ainda em jogos na capital e interior antes da parada devido a pandemia. Após a volta do futebol, foi colocada uma faixa na final do Campeonato Paulista e no jogo contra o Goiás, no Allianz Parque.

AÇÕES SOCIAIS

Quanto às ações sociais, durante a pandemia foi realizado diversos trabalhos como a entrega de dez cestas básicas para famílias carentes, doação de quilos de ração para uma instituição que cuida de animais abandonados, 200 quilos de alimentos doados para a Apae e também a doação de fraldas, leites e recentemente realizada a entrega de roupas arrecadadas em nossa campanha do agasalho.

Nesta quarta-feira, 26, por ser tratar de uma data importante para os palmeirenses, torcedores são-carlenses não deixaram a data passar em branca e inovaram com a faixa de 30 metros pendurada no pontilhão da Avenida Getúlio Vargas e que pode ser vista por todos que passarem pela rodovia Washington Luís (SP-310) - sentido interior/capital.

Membros da organizada palmeirense em São Carlos adiantaram que as atividades não param por aí, uma vez que se preparam para uma ação social prevista para o Dia das Crianças (12 de outubro) e comemoração do Jubileu de Ouro da organizada.

A TUP são-carlense disse com exclusividade ao São Carlos Agora que a meta é deixar os anos de 2020 e 2021 marcados na história da torcida na cidade. “Não apenas pela pandemia que atingiu todo o mundo, mas também pelo trabalho realizado pelo Palmeiras e pela nossa torcida. Para conhecer ou fazer parte, o torcedor pode entrar em contato através de nossas redes sociais ou pelo WhatsApp 16 99322-4617”, informaram membros da diretoria.

