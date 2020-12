Triatletas do Sesi São Carlos disputarão a final do Super League Triathlon Indoor Experience

Crédito: Divulgação

Os triatletas do Sesi São Carlos, Reinaldo Colucci, Manoel Messias e Luisa Baptista, participarão neste sábado, 5, da final do 1º Super League Triathlon Indoor Experience, categoria Elite, que será realizada em São Paulo.

Nascida por conta da necessidade de adaptação frente à pandemia do novo coronavírus, a competição que antes seria realizada Outdoor, agora é Indoor e no formato Enduro, onde os atletas executam as três modalidades duas vezes seguidas.

A competição é na verdade uma verdadeira prova de superação, a meta é percorrer a maior distância possível dentro do intervalo de 1 hora (tempo máximo de duração), onde cada atleta deve completar 5 minutos de natação, 15 minutos de ciclismo, 10 minutos de corrida e repetir as três modalidades na sequência, sem parar para descansar. Ao final, são totalizadas 5 transições.

“Espero que essa final seja bem dura. Teremos que fazer muita força e ter concentração total nas transições, pois cada segunda conta“, comenta Luisa Baptista, atual líder do ranking Elite Femnino. Luisa irá disputar o título de campeã da prova final contra as atletas Bruna Mahn e Djhenyfer Arnold.

Reinaldo Colucci e Manoel Messias também compõe o topo do ranking Elite Masculino e irão disputar o título da grande final entre si e o atleta Miguel Hidalgo.

A prova Elite Feminino está prevista para começar às 14h. Já a prova Elite Masculino está prevista para às 15h30.

ETAPAS CLASSIFICATÓRIAS

Desde o mês de agosto diversos atletas participaram das etapas classificatórias, disputadas individualmente ou em trios, mas somente os melhores trios irão disputar a final que será realizada neste sábado.

