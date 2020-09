Triatleta do Sesi São Carlos garante seu nome no top 10 em Copas do Mundo de Triatlhon

"Estou muito feliz com mais um top10 em copas do mundo na carreira, ainda mais eu um ano como esse”, disse Luísa - Crédito: Janos Schimidt

Voltando às competições após a paralização por conta da pandemia do coronavírus - COVID-19, a triatleta do Sesi-SP, Luísa Baptista retornou com tudo ao calendário de 2020. Neste domingo, Luísa participou da etapa de Karlovy Vary, na República Tcheca, da Copa do Mundo (ITU) 2020 e finalizando na 9ª colocação com o tempo de 02:08:57, garantiu seu nome no top 10 em copas do mundo de triathlon. Manoel Messias, companheiro de equipe e seleção brasileira, terminou a prova na 27ª posição (01:56:16).

Na tarde do último domingo em Karlovy Vary, Luísa Baptista e Manoel Messias se viram de volta às competições de percurso olímpico desde a paralização das competições e treinamentos. Em um dos campeonatos mais fortes, a etapa da República Tcheca da Copa do Mundo, o pelotão feminino contou com 54 atletas, enquanto no masculino foram 66 competidores.

"Estou muito feliz com mais um top10 em copas do mundo na carreira, ainda mais eu um ano como esse. Geralmente demoro para "engatar" o ritmo competitivo no ano, mas foi muito bom ver que em 8 dias consegui sair de uma prova bem mais ou menos para uma prova bem mais redonda", comentou Luísa, que permaneceu no primeiro pelotão durante a prova.

Com um nível bem elevado e percurso difícil com subidas fortíssimas no ciclismo, Luísa teve um bom posicionamento desde o início da prova na primeira boia, nadou no grupo principal e conseguiu imprimir uma boa corrida. Manoel Messias teve um pouco de dificuldade na natação com muito contato com outros atletas na passagem da boia e isso o deixou para trás. Mesmo assim, fez um ciclismo de recuperação e uma corrida muito forte, segunda melhor corrida da prova.

Antes da Copa do Mundo, depois de 3 semanas de preparação específica pela Missão Europa 2020 do COB, em Rio Maior, Portugal, no mês de agosto, Luísa Baptista, junto com seu companheiro de equipe e de seleção brasileira, Manoel Messias, além do técnico Eduardo Braz e o fisioterapeuta Gustavo Meliscki, seguiram para Hamburgo, na Alemanha, para os Campeonatos Mundiais de Triathlon 2020.

Durante as provas nas categorias individuais e revezamento misto no WTS de Hamburgo, Luísa Baptista, Manoel Messias e os companheiros de seleção brasileira, Vittoria Lopes e Miguel Hidalgo conquistaram a 13ª colocação no Team Mixed Relay com o tempo de 01:20:45. Enquanto a equipe vencedora (França), finalizou a prova em 01:18:25. Nas disputas individuais, Luísa ficou na 44ª posição e Manoel Messias na 47ª.

BASE FORTE

Depois de quase 4 semanas na Missão Triathlon Brasil, em Rio Maior, Portugal, Júlia Munhoz, atleta do Sesi-SP da nova geração que iniciou o esporte na escola, também conquistou seu espaço e reconhecimento na retomada das competições em 2020.

Durante as provas do Campeonato Triatlo de Lisboa 2020, Júlia Munhoz participou do Campeonato Nacional de Aquathlon de Portugal e por ter apenas 15 anos não poderia participar da distância Standard, então competiu e venceu a prova na categoria juvenis com 13min01 contra 13min24 da segunda colocada.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também