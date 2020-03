Treinos são suspensos no São Carlos FC

Crédito: Marcos Escrivani

Os treinos no São Carlos FC foram suspensos na tarde desta quarta-feira, 18, atendendo recomendações da Federação Paulista de Futebol (FPF) e do Governo do Estado, no intuito de evitar a propagação do coronavírus.

O técnico Antonio Lucas aproveitava a semana no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira e testava alguns atletas que poderiam ganhar a chance de fechar um contrato e vestir a camisa do clube no Campeonato Paulista da Série B.

“Mas em respeito a integridade física de cada um, fomos coerentes e suspendemos todos os treinos”, disse Marcelo Boldrim, vice-presidente de futebol.

Não há uma data de retorno às atividades regulares.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também