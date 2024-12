Torcedores que quiserem assistir jogos da Copinha devem reservar ingresso por aplicativo

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, foi notificada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) de que os torcedores que quiserem acompanhar os jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro, precisam fazer um cadastro prévio online a fim de reservar seu ingresso para as partidas da competição.

A determinação da FPF prevê que os torcedores precisam baixar o aplicativo Bip Fut, disponível para Android e IOS, e fazer o cadastro de biometria facial. Após o cadastro, é necessário selecionar o jogo o qual quer acompanhar e reservar seu ingresso gratuitamente, garantindo o lugar nas arquibancadas do Estádio Municipal Prof. Luís Augusto de Oliveira “Luisão” ou em outra praça esportiva que igualmente receberá o torneio.

É importante fazer o procedimento antecipadamente para reservar seu lugar. Segundo o protocolo da FPF, aqueles que não fizerem o cadastro e selecionarem os jogos não terão acesso liberado ao estádio.

O secretário municipal de Esportes e Cultura, Fernando Carvalho, lembra que esta é uma obrigatoriedade imposta pela FPF e que o município precisa cumprir a determinação. “É uma normativa nova da Federação Paulista de Futebol, em que todas as pessoas precisam ter o ingresso. Ele continua sendo gratuito, mas agora virtual. É necessário fazer o cadastro previamente no aplicativo Bip Fut e, no dia do jogo, você entra neste aplicativo e baixa o ingresso para o jogo da Copinha. Também nos foi informado de que, quem não fizer o procedimento, não poderá entrar no estádio. Por isso, e já antevendo isto, estamos pedindo às pessoas para que baixem o aplicativo e, assim, consigam assistir aos jogos sem transtornos”, disse Carvalho.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior começa em São Carlos no próximo dia 2 de janeiro, com São Carlos FC e Imperatriz-MA se enfrentando às 15h45 e, logo depois, às 18h, com o jogo entre Cruzeiro-MG e Real Brasília-DF.

No domingo (05/01), São Carlos FC e Real Brasília-DF atuam às 19h15 e depois, às 21h30, é a vez de Imperatriz-MA e Cruzeiro-MG se enfrentarem. Já na quarta-feira (08/01), a primeira fase se encerra com Real Brasília-DF e Imperatriz-MA às 14h45, seguido por São Carlos FC e Cruzeiro-MG, às 17h.

A reserva do ingresso, feita via aplicativo, dá direito ao torcedor acompanhar os dois jogos do mesmo dia.

