Top Real tenta assumir a liderança do Campeonato 390

A 6ª rodada da fase de classificação do Campeonato 390 do Clube Faber-Castell, promete ser animada na manhã deste domingo, 22, quando serão realizados três jogos no Cedrinho.

A partida que chama a atenção irá reunir o Top Real e Ponte Preta/Amaral Fotos Aéreas, pois estará em jogo a liderança do campeonato.

O líder Sindicato dos Químicos/WLM Engenharia/Kar Mechanic, com 10 pontos, folga. Já o segundo colocado, Top Real com 9 pontos estará em ação e enfrenta a Ponte Preta/Amaral Fotos Aéreas, vice-lanterna, com 3 pontos. Em caso de vitória, o Top será o novo primeiro colocado, pois irá a 12 pontos. Por outro lado, a Ponte busca o resultado positivo, pois caso vença, será a primeira conquista na competição.

A rodada

Campo 1

8h - ClC/Amaral Fotos Aéreas/Life Sucos x São Geraldo Tintas

10h - Unidos x Cosméticos

Campo 2

8h - Ponte Preta/Amaral Fotos Aéreas x Top Real

Classificação

