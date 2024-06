Top Real e Sindicato decidem quem é o melhor no Clube Faber-Castell

Sindicato entra como 'azarão' na final do Interno do Clube Faber-Castell - Crédito: Divulgação

Após aproximadamente três meses de intensas disputas, chega ao final à temporada 2024 do Campeonato Interno de Futebol Clube Faber-Castell. Na manhã deste domingo, 30, no Cedrinho, em jogo único, acontece as partidas que irão definir o quadro de honra, com as quatro melhores equipes da competição.

A partir das 8h, acontece a disputa do 3º lugar, com o Race Life encarando o Pão de Queijo. Na sequência, a disputa do título, entre Top Real x Sindicato dos Químicos/Clínica Médica Júlio Ara. Em ambas as partidas, caso terminem empatadas no tempo normal, o vencedor sairá após as cobranças de penalidades máximas.

Após os jogos, acontece a solenidade de premiação (equipes campeã, vice e terceiro lugar), além de premiações individuais, como goleiro menos vazado, artilheiro, destaque do campeonato e a seleção da competição.

Além das finais do futebol, no clube acontece no domingo, outra final, a vôlei 3 x 3 misto. De acordo com a direção do clube terá ainda recreação infantil na parte da manhã. E para animar, som ao vivo com Sambahits e Lavezzo que estará revezando o palco a partir das 10h.

Neste domingo, em do Cantinho Fraterno, o clube anuncia a “entrada solidaria” para não sócios, que serão liberados mediante com a doação de uma lata de farinha láctea de 400 gramas. Para sócios fica como doação opcional.

