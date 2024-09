Tite é demitido do Flamengo nas vésperas do jogo com Corinthians

A demissão de Tite do Flamengo, anunciada dois dias antes da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, pegou muitos de surpresa. O treinador, que chegou ao clube carioca com grandes expectativas, enfrentou dificuldades ao longo de sua trajetória, culminando em uma eliminação precoce na Libertadores e em performances inconsistentes no Campeonato Brasileiro.

Mesmo com a vitória por 1 a 0 contra o Athletico-PR na última rodada, a pressão da torcida e a insatisfação com o estilo de jogo do técnico foram determinantes para sua saída.

Filipe Luís, ex-jogador e agora técnico interino, assume o comando do Flamengo até o final da temporada. O time rubro-negro enfrenta um cenário de transição, mas o foco total está no confronto decisivo contra o Corinthians pela Copa do Brasil, competição que pode salvar a temporada do clube.

Jogo Flamengo x Corinthians

O confronto entre Flamengo e Corinthians, marcado para 02 de outubro de 2024, às 21h45, no Maracanã, é o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Esse duelo é tradicionalmente marcado por grande rivalidade, e ambas as equipes têm muito em jogo.

O Flamengo, com um elenco forte, espera usar a força de sua torcida para construir uma vantagem significativa para a partida de volta, que será disputada na Neo Química Arena.

Por outro lado, o Corinthians, sob o comando de Ramón Díaz, tenta superar os desfalques e as dificuldades no Campeonato Brasileiro para surpreender o time carioca e buscar um resultado positivo fora de casa. A pressão está nos dois lados, mas o Flamengo entra como favorito por jogar em casa.

Onde assistir ao vivo Flamengo X Corinthians

Para quem deseja assistir ao vivo esse grande duelo, há várias opções gratuitas de streaming online. Confira abaixo os melhores sites:

O Futemax é uma plataforma conhecida por oferecer transmissões de futebol ao vivo, com links de qualidade para assistir ao jogo entre Flamengo e Corinthians.

O Multicanais oferece acesso gratuito a transmissões de canais de esportes como SporTV e Premiere, permitindo assistir ao confronto de forma fácil e gratuita.

O Futebolplayhd é outra excelente alternativa, proporcionando múltiplos links para acompanhar Flamengo x Corinthians com boa qualidade de imagem.

Essas plataformas são alternativas viáveis para quem quer acompanhar o jogo ao vivo sem custos.