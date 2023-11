Time da Câmara vence equipe da prefeitura nos pênaltis no jogo da Campanha Novembro Azul

Crédito: divulgação

Depois de empatarem por 7X7 no tempo normal, a equipe da Câmara Municipal de São Carlos venceu o time da Prefeitura por 7X6 na disputa por pênaltis na manhã deste domingo (26/11), no campo do Colégio Diocesano, durante uma partida de futebol especial.

As equipes foram formadas por servidores, vereadores e secretários municipais e marcou o encerramento das atividades relativas a Campanha Novembro Azul, coordenada pelo Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA) da Secretaria de Saúde, em parceria com a Câmara Municipal.

A partida foi disputada em dois tempos de 45 minutos, com várias substituições dando a oportunidade de todos participarem do jogo. Entre os jogadores destaques da partida que fizeram um bom jogo estiveram o jogador Alessandro pela Câmara e Felipe pelo time da Prefeitura. Outro destaque foi o goleiro da Prefeitura Netto Donato que defendeu uma cobrança de pênalti de Lucão Fernandes durante o tempo normal, descontado depois por Lucão que marcou na decisão por cobranças de pênaltis.

“A conscientização sobre o novembro azul deve ser uma preocupação diária e o nosso objetivo ao realizarmos este evento foi dar a oportunidade de acesso aos exames. Foi um encontro de amigos, respeitando a independência dos poderes legislativo e executivo, mas também mostrando que é possível trabalharmos juntos, conviver e confraternizarmos de forma harmoniosa”, ressaltou o vereador Lucão Fernandes um dos organizadores do evento.

“Um evento importante que objetivou orientar e despertar a conscientização sobre a importância dos homens realizarem exames preventivos de saúde, oferecer acesso via Secretaria de Saúde, arrecadar alimentos para quem mais precisa, enfim, a harmonia entre os poderes, rever amigos e desenvolver atividade física através do futebol, paixão da população brasileira. Um clima gostoso que deu a oportunidade do meu filho jogar comigo, um exemplo de que o futebol promove alegria, saúde, reúne amigos e familiares”, destacou o secretário municipal de Governo, Netto Donato.

Durante a partida, em área anexa ao campo, a Secretaria de Saúde disponibilizou profissionais para realizar a aferição da pressão arterial, sessões de Auriculoterapia, (técnica derivada da acupuntura, que faz pressão em pontos específicos da orelha para tratar e diagnosticar diversos problemas físicos, mentais e até emocionais), orientação sobre saúde bucal e sobre câncer de próstata, além de guias para solicitação do exame de PSA, teste feito a partir da coleta de amostra de sangue do paciente para rastrear o câncer de próstata.

De acordo com Crislaine Mestre, diretora do DGCA, a intenção foi conscientizar o sexo masculino da importância de se cuidar e nesta questão entra o alerta sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de próstata. “Alguns exames devem fazer parte da rotina dos homens. O cuidado deve ser diário. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Por isso é importante que os pacientes procurem as unidades de saúde mais próximas de sua residência, onde ele já tem o cadastro, para fazer esse acompanhamento. Eles devem marcar uma consulta de rotina para poder fazer todos os exames”, finaliza a diretora.

Acompanharam a partida o vice-prefeito Edson Ferraz, o presidente do SAAE, Mariel Olmo, a vereadora Cidinha do Oncológico, a vereadora Professora Neusa, a secretária de Saúde, Jôra Porfírio, a secretária adjunta de Saúde, Luciana Caldeira, a diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial, Crislaine Mestre, além secretários, diretores da Prefeitura e da Câmara.

As empresas “Cartão de Todos” e “Amor e Saúde” patrocinaram a campanha Novembro Azul, inclusive fornecendo os uniformes para os dois times.

