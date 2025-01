Timão quer manter embalo e Santos busca a redenção

O Corinthians, de Ramon Diaz, joga em Bragança e quer mais uma vitória - Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Palmeiras fez a lição de casa e venceu na estreia do Paulistão. Nesta quinta-feira, 16, será a vez de Corinthians e Santos buscarem as primeiras vitórias.

Serão três partidas. A primeira acontece logo às 18h30, com o Água Santa recepcionando em Diadema, no grande ABCD, o São Bernardo.

Já às 19h30, no estádio Nabi Abi Chedid, o RB Bragantino irá enfrentar o Corinthians do técnico Ramon Diaz. A equipe quer manter o embalo dos bons resultados e manter a sequência de vitórias iniciada na reta final do Campeonato Brasileiro. O Timão está com 9 vitórias seguidas.

Por fim, às 21h30, o Santos, do técnico Pedro Caixinha, busca a redenção. A equipe que retornou ao Brasileirão, não convenceu em 2024, apesar de ser o atual vice-campeão paulista. Ainda em formação, a equipe terá um “osso duro” pela frente. O Mirassol, atual vice-campeão da Série B e que vem embalado com boas contratações e um time competitivo.

Leia Também