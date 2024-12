Tênis de mesa derrota Bertioga nos Abertos e continua invicto

Compartilhar no facebook

São-carlenses venceram Bertioga por 3 a 0 e se mantiveram com 100% de aproveitamento - Crédito: Divulgação

Os esportistas que disputam os Jogos Abertos do Interior por São Carlos voltaram à quadra nesta terça-feira, 17, com importantes resultados no tênis de mesa masculino. Já o futsal feminino foi derrotado e se despediu da competição.

No tênis de mesa masculino por equipe, a cidade continua fazendo uma campanha sólida e conquistou mais uma vitória. Após derrotar Mirassol por 3 a 0 na estreia, os são-carlenses venceram Bertioga pelo mesmo placar e se mantiveram com 100% de aproveitamento.

O futsal feminino, por sua vez, não conseguiu repetir o desempenho das últimas apresentações e perdeu para São José dos Campos por 9 a 1, dando adeus à disputa por medalha. O xadrez e o tênis de mesa individual também se apresentaram e continuam somando pontos visando a classificação para a próxima fase.

