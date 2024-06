Técnico do Grêmio espera poder realizar uma campanha expressiva na Copa Paulista

Grasseli: “Particularmente sou um treinador que gosta da equipe organizada, seja no aspecto ofensivo e defensivo” - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Sob o comando do técnico Alexandre Grasseli, o Grêmio São-carlense se prepara para a estreia da Copa Paulista, que será no dia 15 de junho, sábado, às 15h, no estádio municipal Augusto Schmidt, contra o Rio Claro.

Pela primeira vez Grasseli dirige o clube que, coincidentemente debuta na competição estadual que reúne clube das quatro primeiras divisões do futebol paulista.

Apesar de estar na Série A4, o Grêmio se reforça sob os olhares do treinador que, em entrevista ao São Carlos Agora, detalhou o que pretende fazer a frente do clube. Diz que espera poder colocar o time em condições de competir em três semanas de treinos e garante que o trabalho é feito para tentar chegar na final da competição e com isso, sonhar com a possibilidade de colocar o Lobo da Central no calendário nacional, já que as duas primeiras colocações da Copa dá possibilidade da equipe disputar a Série D do Campeonato Brasileiro e até mesmo a Copa do Brasil na próxima temporada.

Abaixo, a entrevista realizada com o treinador do Lobo:

São Carlos Agora - Esta é a sua primeira passagem pelo Grêmio. O que levou você a investir seus conhecimentos no clube?

Alexandre Grasseli - Os objetivos do Grêmio São-carlense são muito parecidos com os meus. Objetivo de crescimento, desenvolvimento. É um clube que tem potencial para crescer e, envolvido nessa realidade, decidi aceitar o convite, entendendo que o mesmo desejo que o Grêmio tem de crescer, de ser representativo no cenário paulista, principalmente, é também o meu pensamento.

SCA - O Grêmio debuta na Copa Paulista e terá adversários tradicionais e de divisões superiores. Como deverá ser feito o trabalho para que o time tenha “vida longa” no torneio?

Grasseli - Bom, em relação à Copa Paulista, é uma competição de um bom nível e, como você mesmo disse na pergunta, nós temos equipes de várias divisões e eu penso que a preparação, mesmo tendo apenas três semanas, tem que ser muito bem feita, muito bem planejada e acima de tudo muito bem executada.

É assim que nós estamos buscando fazer aqui, planejando cada passo, cada treino e à medida que vá evoluindo o nosso trabalho, buscar também algum tipo de reforço em alguma posição que a gente considere como necessidade. Mas eu vejo que uma boa preparação pode nos dar, além de evidentemente de um elenco forte, uma boa participação na Copa Paulista.

SCA - Qual é a filosofia de trabalho do técnico? Gosta da posse de bola? Marcação alta? Um time mais cauteloso? Mais agressivo?

Grasseli - Particularmente sou um treinador que gosta da equipe organizada, seja no aspecto ofensivo e defensivo. Acredito muito que um futebol pensado com atletas que têm a capacidade de solução de problema e que acima de tudo tenha uma mentalidade forte voltada para vitória pode ser ingrediente fundamental para as vitórias.

No que se refere ao jogo propriamente dito, gosto de uma equipe que propõe ao jogo, gosto de uma equipe que tem a posse de bola, não por ter a posse de bola, mas sim que essa posse de bola possa ser revertida em situações ofensivas que se caracterizam por oportunidades de gol para a equipe. Então, eu entendo que o futebol tem que se ter, acima de tudo, uma visão clara daquilo que você quer, daquilo que você pretende. E o Grêmio São-carlense com certeza vai apresentar isso na Copa Paulista diante da nossa ideia de jogo, da nossa forma de jogar, do nosso perfil que com certeza será aí o perfil da nossa equipe.

SCA - A Copa Paulista dá vagas para a quarta divisão do futebol brasileiro e Copa do Brasil. Isso aguça os olhos dos integrantes da equipe? Sonhar alto para chamar a atenção de grandes clubes?

Grasseli - A Copa Paulista dá duas vagas, uma na Série D e uma na Copa do Brasil, e evidentemente que passa pela nossa cabeça a oportunidade de realmente disputar essas duas possibilidades para o campeão e para o vice-campeão. Temos uma primeira fase distinta de uma segunda fase que é a mata-mata. Acredito muito que a primeira fase possa ser um excelente termômetro para nós, mas a ideia é que a gente possa ir o mais longe possível e se o mais longe possível for a final, aí sim passamos a ter uma realidade de poder disputar uma competição em nível nacional e, claro, chamar a atenção dos clubes para tudo aquilo que está sendo feito aqui de positivo.

SCA - E para o clube, qual o significado de poder sonhar alto e de repente ingressar em torneios nacionais?

Grasseli - Então, como eu disse, é uma realidade essa possibilidade de disputar uma competição nacional.

Passa por um plano, por um planejamento, mas é uma realidade, pois todos os clubes que iniciam tem a possibilidade de conquistar o título. Claro que a gente respeita as equipes, como a gente comentou, são equipes de várias divisões, mas nós temos entendimento do trabalho que está sendo feito, de tudo aquilo que nós estamos tentando, mesmo com uma equipe jovem, uma equipe que até certo ponto necessita de um encaixe de maior experiência, mas a gente entende que é uma equipe que pode crescer durante a competição e essa vaga passa a ser uma realidade.

SCA - Por fim, estrear fora de casa na Copa Paulista e contra um adversário tradicional. O que é necessário para fazer uma boa apresentação?

Grasseli - Então, a gente não escolhe estreia em competição, a gente não escolhe adversário para final, o futebol é feito de desafios. Estrear numa competição, aí sim é um desafio, por isso a gente tem muita responsabilidade na preparação que está sendo feita, no planejamento e na execução desse planejamento, para que a gente possa ter uma equipe competitiva desde a primeira rodada.

Uma estreia fora de casa tem seus pontos a serem levados em consideração e o primeiro deles é a pouca informação em relação ao adversário na competição, evidentemente que é a estreia das duas equipes, mas cabe a gente respeitar o adversário e entender que vai ser um jogo muito difícil e que a gente espera começar com um bom resultado.

Leia Também