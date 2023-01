Skatistas afirmam que pista do Santa Felícia está impraticável

SIGA O SCA NO

Pista de skate apresenta falta de manutenção, afirma praticantes - Crédito: Divulgação

Skatistas de São Carlos entraram em contato com o São Carlos Agora na tarde desta sexta-feira, 20, e afirmaram que a pista localizada ao lado do ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, estaria impraticável.

De acordo com eles, falta manutenção há tempos e quem treina com o intuito de levar a modalidade esportiva a sério, se decepciona.

Os problemas começam já na pista que apresenta deformidades. “O descaso é total”, afirmam. À noite, a situação piora, pois apenas uma luminária estaria funcionando.

Para piorar, os banheiros que atendem o público estariam em “estado de calamidade”. Até mesmo quem necessita beber água, passa por dificuldades, já que não há mais torneiras nos bebedouros.

