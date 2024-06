Série Prata da Champions Cup define os classificados para a segunda fase

Pakabá é uma das classificadas e está no grupo E - Crédito: Divulgação

O primeiro capítulo da história da série Prata da Champions Cup foi concluído domingo, 16, com a realização da última rodada da fase de classificação. O torneio promovido pela Liga Desportiva de São Carlos conheceu os 16 times que se qualificaram para a segunda fase da competição.

Neste novo ciclo, as agremiações foram divididas em quatrp grupos com quatro times cada (grupos C, D, E e F). Acontece turno único, com as equipes jogando entre si dentro do grupo e se classificam os dois primeiros cada grupo para as quartas de final. A partir daí a Champions para a ser eliminatória até definir os finalistas que terão acesso à série A em 2025.

Novos grupos

Grupo C – Sanka City, Cometa Cristão, Red Back e Botafogo

Grupo D – Jardim Jockey Club, Paulistano, Proara e Mulekes da Vila.

Grupo E – Grêmio, Primavera, Pakabá e Deportivo Sanka

Grupo F – Holanda, União Douradense, Centenário e Prohab

Resultados

Cometa Cristão 3 x 0 Loz Bárbaros

União Douradense 7 x 1 Jardim Beatriz

Barbaridade 0 x 0 Bola de Neve

Botafogo 4 x 1 Sanka City

Red Back 0 x 3 Prohab

Proara 0 x 3 Holanda

Paulistano 1 x 1 Deportivo Sanka

Primavera 2 x 1 Fluminense

Centenário 1 x 1 Pakabá

Classificação

