Série B pode começar em setembro e terminar em 2021; Grêmio reafirma que terá time forte

No final de maio, a Federação Paulista de Futebol (FPF) através de videoconferência entre dirigentes de clubes (entre eles o presidente do Grêmio, Benedito Alves Pinheiro) e representantes da entidade, foi confirmada a intenção da realização do Campeonato Paulista da Série B em 2020.

O início da competição não foi definido. A tendência é que os jogos comecem em setembro e o torneio se estenda até o início de 2021, com acesso de duas equipes a Série A3 no próximo ano. O acertado é que os jogos não terão torcida devido a pandemia da Covid-19. As novidades foram passadas pelo técnico Marcus Vinícius, que irá comandar o Grêmio São-carlense que mantém o planejamento e anuncia uma equipe competitiva para a competição.

“Não temos um calendário definido, se os jogos serão uma vez ou duas vezes por semana. Se as 42 equipes inicialmente inscritas irão competir. A princípio foi definido que a Bezinha pode começar em setembro, os jogos sem torcida e mantido os atletas sub23”, comentou Marcus Vinícius. “Ficou acertado ainda que se algum clube desistir não sobre penalidades por parte da FPF e devido a pandemia da Covid-19, como o calendário foi alterado, não terá descenso neste torneio”, enfatizou, já que a ideia inicial da Federação era a de criar uma quinta divisão (B2) a partir de 2021.

PÉ NO ACELERADOR

Mesmo com essas definições, Marcus Vinícius disse que o Grêmio São-carlense mantém o “pé no acelerador” mesmo com a pandemia, já que as metas iniciais de 2020 foram mantidas.

“Vamos ter uma equipe forte e levando em consideração que não haverá descenso, tira um pouco a pressão. E o fato de ter acesso, vamos buscar coisas melhores e tentar colocar o Grêmio na A-3 em 2021”, comentou o treinador.

“Fico feliz com o planejamento mantido e o fato do clube e do patrocinador manter o investimento e em meio a crise mundial da saúde, construir o seu Centro de Treinamento na antiga ADPM. Nas próximas semanas as obras estarão concluídas e quando as autoridades sanitárias liberarem para os treinamentos, teremos um local próprio para afinarmos a preparação dos atletas”, festejou Marcus Vinícius.

