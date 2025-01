Sem somar ponto, Velo recebe o instável Santos

Alvo de ‘cutucadas’ de Caixinha, Soteldo está na equipe que encara o Velo - Crédito: Raul Baretta/Santos FC.

Um jogo tenso vai acontecer no estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro, quando duas equipes que ainda não convenceram na temporada, vão pedir forças pela quarta rodada do Paulistão.

A partir das 18h30, o Velo Clube irá enfrentar o Santos. Duas equipes que somam mais críticas do que elogios neste início de temporada.

O Velo Clube que retornou a elite paulista este ano, vai para o terceiro jogo ainda sem convencer. Nos três primeiros jogos, somou três derrotas e está em último lugar no Grupo D, com 0 ponto.

O time de Pedro Caixinha, apenas de estar em segundo lugar com 4 pontos no grupo B, ainda não convenceu. Ganhou sem convencer do Mirassol em casa, empatou com a Ponte em Campinas, após ser pressionado e perdeu de virada para o Palmeiras, na Vila Belmiro no meio de semana, sendo amplamente dominado pelo Verdão.

Em Rio Claro, a perspectiva é de um jogo tenso. O Velo irá utilizar a força máxima que possui, bem como o Santos, já que Caixinha não pretende poupar nenhum atleta neste início de temporada.

A rodada

Sábado, 25

16h – Água Santa x Bragantino

16h – Inter de Limeira x Ponte Preta

18h30 – Velo Clube x Santos

20h30 – Palmeiras x Novorizontino

Domingo, 26

16h – Botafogo x São Bernardo

16h – Mirassol x Portuguesa

18h30 – São Paulo x Corinthians

20h30 – Guarani x Noroeste

Leia Também