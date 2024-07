Sem criatividade, São Carlos perde em Araçatuba

SIGA O SCA NO

Em Araçatuba, São Carlos não conseguiu reeditar o bom futebol na Bezinha - Crédito: Ismael Volpin

Intensidade 10, criatividade 0. Com um jogador a mais e um pênalti desperdiçado aos 46 minutos da etapa final. Com esse enredo, o São Carlos perdeu a segunda partida na segunda fase do Campeonato Paulista da Série B.

Na tarde deste sábado, 13, no estádio municipal Adhemar de Barros, a Águia foi derrotada pelo Araçatuba por 1 a 0, gol de Caio Bahia aos 8 minutos do segundo tempo.

Os jogadores do São Carlos não realizaram um jogo consistente. Ao contrário do Araçatuba que foi mais efetivo e conquistou a terceira vitória na segunda fase, liderando o grupo 5 com 9 pontos. Apesar da derrota, o São Carlos manteve a segunda colocação, com 3 pontos.

No primeiro tempo, o goleio Max Yan, do São Carlos, garantiu o 0 a 0 com quatro excelentes defesas. Três delas, nos 15 minutos iniciais. A partir dos 20 minutos, a equipe passou a ter o controle da partida e maior posse de bola. Mas sem levar perigo ao gol de Henrique.

Somente aos 45 minutos o São Carlos teve uma excelente chance, com a bola de chocando contra a trave do time de Araçatuba.

Na etapa final, o Araçatuba foi mais efetivo e buscou o gol com mais determinação. Logo aos 8 minutos, conseguiu marcar em um rápido ataque e que contou com a falha da Águia. Da entrada da área, Caio Bahia, sem marcação, chutou no canto esquerdo de Max Yan.

Em desvantagem, o São Carlos tentou atacar, mas sem inspiração. Já os anfitriões, com mais lucidez, levava mais perigo. Aos 46 minutos teve a chance do empate, após o árbitro marcar uma penalidade máxima. O jogador Rodrigão cobrou mal e o goleiro Henrique defendeu sem dificuldades.

No estádio municipal Carlos Ferracini, o Mauaense surpreendeu e conseguiu a primeira vitória na segunda fase. Após duas derrotas, venceu o Colorado, em Caieiras, pela contagem mínima.

Classificação

Araçatuba, 9 pontos

São Carlos, 3 pontos

Colorado, 3 pontos

Mauaense, 3 pontos

