Sem Covid-19, jogadores do Grêmio iniciam trabalhos com bola

Jogadores em trabalho na areia: esta semana, contato com a bola - Crédito: Marcos Escrivani

Após passarem ileso nos testes para detectar a presença do Sars-Cov-2, em exames realizados na terça-feira, 8, no Centro de Treinamento, os jogadores do Grêmio São-carlense concluíram a primeira semana de atividades presenciais com a realização de atividades físicas e clínicas. Assim, todos os trabalhos foram concluídos com pleno êxito.

Nesta segunda-feira, 14, inicia-se a segunda semana e a novidade é que irão começar os trabalhos técnicos e táticos sob o comando do técnico Marcus Vinícius.

Satisfeito com os resultados até aqui, ele comemora o fato de ter todo os jogadores aptos para os trabalhos com bola e garantiu que isso contribui para o bom andamento no sentido de preparar a equipe para a estreia no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, que será dia 18 de outubro, domingo, frente a Matonense, na casa do adversário.

“A primeira semana foi de êxito absoluto. Mas foi apenas o primeiro desafio. Teremos outros testes e por isso o cuidado e atenção é necessário. Mas podemos adiantar que vamos começar os trabalhos com bola com todo o elenco e assim o planejamento inicial está mantido. Vamos realizar intensos trabalhos técnicos e táticos e deixar os atletas em boas condições de jogo”, pontuou o treinador.

Marcus Vinícius enfatizou, porém, que o time iniciará o campeonato em um estágio considerado bom. “Mas não o ideal”, frisou. “Vamos ter um bom tempo de preparação até a estreia. Realizaremos várias atividades e até jogadas ensaiadas. Mas adianto que o grupo não estará 100%. Ainda mais levando em consideração que, quando as partidas oficiais começarem, não teremos mais tempo para treinos, pois os compromissos serão duas vezes por semana”, frisou.

