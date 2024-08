Segue o líder! Fênix vence mais uma e dispara na Copa AVS/Smec

Atletas do Fênix comemoram a vitória e a MPV da partida - Crédito: Divulgação

Segue o líder. Na fase de classificação, o Fênix/LBR Sports continua impossível na 9ª Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino. Com oito vitórias em nove jogos, o time orientado pela técnica Mococa dá as cartas no torneio regional e lidera com folga, totalizando até aqui, 23 pontos ganhos.

A vitória mais recente aconteceu na noite de quinta-feira, 22. No ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, em uma partida sem sustos, venceu com autoridade o Caaso por 3 sets a 0, parciais de 25/19, 25/12 e 25/11.

O jogo teve a duração de 1h10 e teve na levantadora Duda, a MPV da partida, arbitrada por Demerval Mascarin e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

Com a conquista de mais 3 pontos, o Fênix/LBR Sports praticamente assegurou a presença, na série Ouro da Copa AVS. Tem 23 pontos, seis a frente do segundo colocado Golden Team, de Américo Brasiliense (17). A AVS/Smec está em terceiro lugar com 16 pontos e o Country Club fecha o G4 com 15 pontos.

Fênix/LBR Sports: Rafa, Marília, Carol, Maria, Duda, Valéria, Letícia, Jéssica, Cris, Thiani, Érica, Melisa, Renata e Fran. Técnica: Mococa.

Caaso: Carol, Bruna, Júlia, Luiza, Estela, Bia, Emilly, Luíse, Denise, Elis, Victória, Suzana, Natália e Alice. Técnico: Fernando.

Semana agitada

A semana promete ser quente pela fase de classificação da 9ª Copa AVS/Smec, já que cinco jogos foram programados pelos organizadores.

Nesta segunda-feira, 26, às 20h30, o Country Club recebe em seu ginásio de esportes a representação de Ibaté. Já na terça-feira, 27, no ginásio de esportes da UFSCar, as universitárias da Federal encaram o Elite em jogo que começa às 20h30. No mesmo horário, só que na quarta-feira, 28, o São Carlos Clube recebe a visita da equipe sub21 da AVS/Smec no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho.

Ainda às 20h30, mas na quinta-feira, 29, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, a AVS/Smec enfrenta o Country Club. Encerrando a semana esportiva, no ginásio municipal de esportes Donato Rocitto, Ibaté recepciona o Scorpions de Américo Brasiliense a partir das 10h.

Leia Também