Se vencer, Gonzaga assume a ponta do Amador

Vitória pode colocar o Gonzaga na “ponta” do Amador - Crédito: Divulgação

O Campeonato Amador, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos, promete mais uma rodada com muita emoção e que pode modificar, novamente, a tabela de classificação.

Neste domingo, 4, mais quatro partidas serão realizadas pela fase de classificação e ao final das partidas, a competição pode ter um novo líder.

No Zuzão, o Jardim Gonzaga (36 pontos) encara o Unidos da Vila a partir das 8h e a partida promete ser bem disputada. Caso o Gonzaga conquiste os três pontos, o time saltará para 39 pontos e irá assumir a liderança, já que a Ponte Preta (37 pontos), atual primeira colocada, folga na tabela.

Os Prédios (36 pontos), que caiu para a terceira colocação, caso vença o Mairiense, retornará a segunda colocação. O jogo será às 10h, também no Zuzão.

Tem ainda a terceira hipótese: um empate (ou derrota) do Gonzaga e uma vitória de Os Prédios, fará com que o time do CDHU retorne ao comando do Amadorzão.

A rodada

Campo do distrito de Água Vermelha

8h – Vasco x Primos

10h – Monte Carlo x Zavaglia

Estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, Zuzão

8h – Jardim Gonzaga x Unidos da Vila

10h – Os Prédios x Mairiense

Classificação

