São Paulo vence a Lusa com gol nos acréscimos

Nos acréscimos, Ryan Francisco fez o gol que deu a vitória ao Tricolor - Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O Paulistão teve seis jogos nesta quarta-feira, 29, pela quinta rodada, que foi iniciada na terça-feira. O Corinthians venceu a Ponte Preta, o Santos acabou derrotado para o São Bernardo e São Paulo bateu a Portuguesa por 2 a 1, no Pacaembu, com um gol nos acréscimos.

O atacante Ryan Francisco, de 18 anos, garantiu a vitória de virada do Tricolor sobre a Portuguesa por 2 a 1. André Silva, de pênalti, também balançou as redes para o Tricolor, enquanto Renan Peixoto abriu o placar para a Lusa.

Com o resultado, o São Paulo chegou a dez pontos e segue na liderança do Grupo C. A equipe comandada por Zubeldía tem um jogo a menos, mas mantém a ponta da chave. Já a Portuguesa soma apenas dois pontos e ainda não venceu no estadual, ocupando a lanterna na classificação geral.

O Corinthians reencontrou o caminho das vitórias e venceu a Ponte Preta por 1 a 0, com gol de Talles Magno, e chegou aos 12 pontos no estadual. A partida foi marcada pelas fortes chuvas que encharcaram o estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

O Corinthians chegou aos 12 pontos e voltou a uma posição confortável na tabela. O Timão é o vice-líder do Grupo A, com a mesma pontuação do Mirassol, mas saldo de gols inferior (dois contra oito). Já a Ponte Preta amarga o quarto jogo consecutivo sem vitória. Com seis pontos, a Macaca ocupa a terceira colocação do Grupo D, atrás de Palmeiras (oito pontos) e São Bernardo (12)

No estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, o Santos sofreu uma virada e perdeu por 3 a 1 para o São Bernardo, permanecendo na segunda posição do Grupo B do Campeonato Paulista.

O Santos saiu na frente com Guilherme, que comemorou em referência a Neymar, mas viu os donos da casa reagirem. Augusto, Lucas Tocantins e Lucas Rian marcaram para o São Bernardo, garantindo a virada.

Com a vitória, o São Bernardo chegou a 12 pontos e ampliou sua vantagem na liderança do Grupo D, abrindo quatro pontos sobre o Palmeiras. Já o Santos segue em segundo no Grupo B, com quatro pontos, três a menos que o líder Guarani.

Em um jogo movimentado em Mirassol, principalmente no primeiro tempo, e com cinco gols, o Mirassol conquistou sua quarta virada. A equipe venceu o Guarani por 3 a 2 no estádio Maião, em Mirassol

Os gols da vitória forma de Gabriel, Negueba e Lucas Ramon. A vitória leva o Mirassol aos doze pontos, garantindo a liderança do Grupo A. Antes de superar o Guarani, a equipe já havia vencido Água Santa, São Bernardo e Portuguesa.

O Guarani permanece com sete pontos, ainda na liderança do Grupo B. João Marcelo e Geovane balançaram as redes pelo time campineiro.

Em Bauru, o Noroeste saiu na frente da Inter de Limeira, porém, levou a virada e só empatou nos acréscimos, com um pênalti. O empate por 2 a 2 aconteceu nesta quarta-feira no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.

O time bauruense vinha de derrota por 2 a 0 para o Guarani e atinge os seis pontos, em terceiro lugar do Grupo C, atrás de Novorizontino e São Paulo e na frente do Água Santa. Ainda invicta, a Inter de Limeira empatou pela quarta vez e, com quatro pontos, está em terceiro lugar do Grupo A, atrás de Corinthians e Mirassol, na frente do Botafogo.

Jogando em Ribeirão Preto, Botafogo e Água Santa ficaram no empate por 1 a 1 na Arena Nicnet. Allyson abriu o placar para o time da casa no primeiro tempo, mas ainda na etapa inicial, Neilton, de pênalti, deixou tudo igual.

Com o resultado, o Botafogo soma três pontos e ocupa a quarta colocação do Grupo A. Já o Água Santa aparece em quarto lugar no Grupo C, com quatro pontos. (com FPF)

