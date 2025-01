São Paulo inicia caminhada no Paulistão com time alternativo

Em Ribeirão Preto, Botafogo faz a primeira apresentação no Paulistão - Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Sem contar com força máxima, já que parte da equipe está nos EUA fazendo a pré-temporada, o São Paulo inicia às 20h desta segunda-feira, 20, a caminhada no Paulistão. No estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, enfrenta o Botafogo.

O Tricolor terá um time alternativo e nove atletas que estavam em solo americano, retornaram para São Paulo para reforçar o time que encara o Botafogo. São eles: o goleiro Rafael; os zagueiros Arboleda, Ferraresi e Sabino; o lateral Moreira; o volante Santi; o meia Rodriguinho; e os atacantes Henrique e William.

Além deles, o volante Luiz Gustavo, com uma fratura no quarto dedo do pé esquerdo, e o goleiro Young, com uma torção no pé direito, também são desfalques.

