São Paulo conquista a Copinha Sicredi com virada espetacular sobre o Corinthians

Crédito: Guilherme Veiga/SPFC

O São Paulo é o grande campeão da Copinha Sicredi 2025. Neste sábado, na Arena Mercado Livre Pacaembu, o Tricolor Paulista venceu o Corinthians por 3 a 2 em uma virada emocionante, após estar perdendo por 2 a 0. Com a vitória, o São Paulo alcançou seu quinto título na maior competição sub-20 do Brasil.

A conquista coloca o São Paulo ao lado de Fluminense e Internacional como os segundos maiores vencedores da história da Copinha, com cinco títulos cada. O Corinthians segue como líder isolado, com 11 conquistas. Este é o primeiro título do São Paulo na competição desde 2019.

O jogo

O Corinthians abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo com Denner, lateral-esquerdo de apenas 16 anos. Em um lance de habilidade e ousadia, ele avançou pela esquerda, driblou Lucas Loss e chutou com precisão para marcar o primeiro gol.

Pouco depois, aos 43 minutos, Gui Negão ampliou a vantagem para o Corinthians. Aproveitando uma falha da defesa tricolor, ele saiu cara a cara com o goleiro e tocou por cobertura, fazendo 2 a 0.

O São Paulo reagiu ainda nos acréscimos da primeira etapa. Paulinho, que substituiu o artilheiro da competição Ryan Francisco (suspenso), marcou de cabeça após um cruzamento, diminuindo a diferença antes do intervalo.

No segundo tempo, o Tricolor voltou determinado e empatou aos 16 minutos, novamente em uma jogada de bola parada. Andrade subiu livre na área e cabeceou para o fundo das redes. Quatro minutos depois, a virada veio. Maik fez um cruzamento perfeito para Paulinho, que marcou seu segundo gol de cabeça e garantiu a vitória do São Paulo.

Temporada brilhante

A vitória na Copinha coroa uma temporada de destaque para o time sub-20 do São Paulo. No final de 2024, o Tricolor já havia conquistado a Copa do Brasil Sub-20 ao vencer o Palmeiras e foi vice-campeão do Campeonato Paulista Sub-20, perdendo para o Novorizontino.

Com a conquista deste sábado, o São Paulo reafirma sua força nas categorias de base e se mantém como uma das maiores potências do futebol brasileiro.

Leia Também