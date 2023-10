São Carlos termina os Abertos na 21ª colocação geral

Crédito: Miltinho Marchetti

Realizado neste ano em São José do Rio Preto, os Jogos Abertos do Interior terminaram no último sábado, 14, com o município de São Carlos conseguindo o 21º lugar na classificação geral. A cidade campeã foi São José dos Campos, seguida por Santos e São Caetano do Sul, que fechou o grupo dos três primeiros colocados.

Durante duas semanas, mais de 270 atletas são-carlenses estiveram participando da competição e representando a cidade em 29 modalidades. Duas medalhas de bronze foram conquistadas no tênis de mesa feminino Sub-21 e no karatê feminino, categoria “kata”, com idade livre, além de campanhas expressivas como a do futsal feminino e do vôlei masculino, que ficaram em quarto lugar.

Segundo o secretário municipal de Esportes e Cultura, Anderson Ferrares, os resultados orgulham a cidade de São Carlos pela dedicação dos atletas participantes. “Fomos campeões dos Jogos Regionais e também obtivemos medalhas e campanhas interessantes nos Jogos Abertos do Interior. Todos os atletas estão de parabéns e a Prefeitura seguirá apoiando estes atletas para que possam continuar representando a nossa cidade”, disse Anderson.

O chefe da delegação são-carlense na competição, Antônio Carlos Rodrigues da Costa, que também é diretor do Departamento de Esportes de Rendimento, agradeceu a todos os atletas pelo empenho e lembrou dos próximos passos. "Todos os atletas representaram muito bem a cidade de São Carlos e voltam para seus lares com a sensação de dever cumprido. É o momento de agradecer a todos os que nos apoiaram e, agora, passamos a nos preparar para os Jogos Regionais do próximo ano, que serão realizados de 3 a 13 de julho em Botucatu", comenta Antônio Carlos.

São Carlos esteve presente nos Jogos Abertos do Interior nas modalidades atletismo (feminino e masculino), basquete Sub-21 (feminino), boxe (masculino), capoeira (feminino e masculino), ciclismo (masculino), damas (masculino), futsal (feminino), ginástica artística (feminino), ginástica rítmica (feminino), handebol (feminino e masculino), judô (feminino e masculino), karatê (feminino e masculino), natação (masculino), supino (misto), taekwondo (feminino e masculino), tênis Sub-21 (feminino e masculino), tênis de mesa Sub-21 (feminino e masculino), vôlei (masculino), vôlei de praia (masculino) e xadrez (feminino e masculino).

