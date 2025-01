São Carlos terá representantes em evento nacional de Futebol Mano a Mano em Fronteira/MG

Equipe são-carlense promete fazer bonito no torneio de futebol mano a mano - Crédito: Divulgação

A cidade de Fronteira/MG será palco neste final de semana do Torneio das Estrelas de Futebol 1x1, uma competição eletrizante onde os atletas se enfrentam em duelos individuais (um contra um). A modalidade está em alta no Brasil e promete conquistar cada vez mais fãs.

São Carlos terá dois representantes na disputa: Douglas Junior e Fernando, que defenderão a equipe Beat Down Esportes. Este será o maior torneio de Minas Gerais na modalidade, além de ser o primeiro realizado na região.

A premiação total é de R$ 10 mil, sendo R$ 7 mil para o campeão e R$ 3 mil para o vice-campeão. O evento promete muita emoção e grandes confrontos!

De acordo com Ramon Prado, presidente da Beat Down Esportes, a equipe está confiante na participação dos atletas e felizes por representar São Carlos em um torneio de tanta relevância. “A modalidade tem crescido muito e eventos como este são fundamentais para fortalecer o cenário do futebol 1x1. Além disso, estamos com um novo técnico, Mário William, que vem fazendo um belo trabalho com a equipe e contribuindo muito para nossa evolução”, disse Ramon.

