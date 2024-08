São Carlos tem “parada dura” no Campeonato da APV

SIGA O SCA NO

Equipe são-carlense terá um desafio complicado: encara Rio Preto que se prepara para a Superliga - Crédito: Zé_Photografy

Após a batalha de 5 sets contra Porto Ferreira, chegou a vez de São José do Rio Preto. A partir das 11h deste domingo, 18, a equipe de vôlei feminino AVS/Smec estará cumprindo mais um compromisso pela fase de classificação do Campeonato da APV, em partida programada para o ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

A equipe são-carlense tem duas derrotas e uma vitória no torneio e quer contra Rio Preto, buscar mais um resultado positivo.

Entretanto a técnica Sandra Mara Leão prevê uma “parada dura” pela frente. “Rio Preto é um grande desafio”, resumiu. Segundo a treinadora, a AVS/Smec possui uma equipe máster e vai enfrentar um grupo jovem, que trabalha há anos e no projeto é disputar a Superliga A.

“Elas são as atuais campeãs dos Jogos Regionais da região onde disputa e a equipe é para a disputa este ano da Superliga C. Então considero um desafio complicado”, disse.

Apesar das dificuldades, Sandra disse que a equipe treinou forte durante a semana e quer usar o fator casa para tentar surpreender o adversário. “É difícil, mas vamos tentar somar pontos, pois temos nossas metas na APV”, disse.

