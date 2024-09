São Carlos supera pressão, vence Mococa e decide a Copa Derla

Camila Souza ao lado das companheiras de equipe , comemora a vitória e o título de MVP da partida - Crédito: Divulgação

A equipe adulta de handebol feminino H7 Esportes São Carlos está em mais uma final na temporada 2024. Neste domingo, 22, no ginásio municipal de esportes Mário Dário Russão, em Mococa, venceu as anfitriãs por 25 a 13 (12 a 9) pela semifinal da Copa Derla e no dia 12 de outubro decide o título diante das mineiras de Guaxupé.

A partida foi marcada por muita emoção. Segundo o técnico Antonio Carlos Rodrigues o ginásio de esportes estava com um excelente público que incentivou o time e no primeiro tempo fez a diferença.

O time mocoquense pressionou e as são-carlenses sentiram e cometeram algumas falhas. Com isso a vitória parcial foi de 12 a 9. Na segunda etapa, Antonio Carlos conseguiu corrigir as falhas e a equipe, mais compacta, soube se defender com eficiência e saia em rápidos contra-ataques. Impôs a forma de jogar e a vitória veio com relativa tranquilidade, com 25 a 13. A jogadora Camila Souza, da H7, foi a MVP da partida.

Antonio Carlos afirmou que as atletas retornam aos treinos e irão se preparar a decisão. “Vamos em busca de mais um título neste ano e teremos pela frente uma equipe muito boa que é Guaxupé. Então temos que focar ao máximo a preparação”, afirmou.

