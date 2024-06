São Carlos retorna à APV e foca uma boa campanha

SIGA O SCA NO

Após um ano ausente, time são-carlense retorna a Copa APV e sonha alto - Crédito: Zé_Photografy

Após um ano ausente por motivos extra-quadra, a equipe adulta de vôlei feminino Objetivo/Smec retorna aos jogos oficiais e às 10h deste domingo, 23, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, enfrenta Araraquara.

O time será treinado por Sandra Mara Leão e a expectativa é boa. Experiente, as atletas esperam começar o Campeonato da Associação Pró Voleibol (APV) com um resultado positivo.

“Retornamos com alegria, pois a APV é um torneio estadual e de bom nível técnico. O desafio é grande e a responsabilidade ainda maior, pois vamos representar São Carlos”, disse Sandra.

De acordo com ela, a equipe se preparou, apesar dos obstáculos encontrados durante o primeiro semestre, já que por um período não pode treinar o time por falta de local adequado.

“Mas conseguimos fazer uma boa preparação e teremos pela frente um adversário que contrata atletas e monta equipes fortes. Eles têm um time jovem e nós, vamos usar a experiência adquirida ao longo dos anos para surpreender e começar bem o campeonato, com um resultado positivo e respeitando o adversário”, disse.

Trabalho social

Paralelamente, Sandra lembrou que a AVS faz um trabalho social, na escolinha, com jovens de várias categorias que se espelham na equipe adulta. “Então temos um trabalho social também. E não só esportivo. Esta equipe é um espelho para as garotas e por isso, temos que dar exemplo dentro e fora da quadra. Por isso vamos trabalhar com seriedade e buscar sempre bons resultados”, finalizou.

