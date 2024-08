São Carlos pode conquistar feito inédito no Campeonato Paulista

Handebol feminino entra em quadra para tentar fazes história e chegar a semi do Paulista - Crédito: Divulgação

“A dois passos do paraíso”. A canção da banda Blitz, lançada em 1983 e que tinha como vocalista Evandro Mesquita, cabe perfeitamente para as metas da equipe de handebol feminino H7 Esportes São Carlos que terá dois jogos decisivos nesta semana. Caso conquiste duas vitórias, uma inédita vaga para a semifinal do principal campeonato regional da modalidade no país.

O primeiro desafio será nesta quinta-feira, 22. Às 18h30, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, recebe a visita de Jundiaí. No sábado, 24, às 19h, terá Itatiba pela frente no ginásio de esportes Oscar Luís N. Camargo, em Itatiba.

As contas são-carlenses para se chegar ao “paraíso” é simples: duas vitórias. O técnico Antonio Carlos Rodrigues está otimista e acredita que as chances são excelentes.

“Acredito em duas partidas bem equilibradas e as chances são boas. Estamos vindo de uma maratona de jogos pela Liga Nacional e recuperando as atletas. Com nosso time bem preparado, as perspectivas são boas e estamos muito animados para buscar as vitórias e colocar São Carlos em uma semifinal inédita no Campeonato Paulista”, disse o técnico são-carlense.

