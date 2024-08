São Carlos perde para Sorocaba em casa pelo Paulista

SIGA O SCA NO

H7 Esportes sofreu derrota no Paulista, mas ainda sonha com semifinal - Crédito: Divulgação

A equipe de handebol feminino H7 Esportes São Carlos esteve em ação na noite de sábado, 10, e apesar dos esforços das atletas, não conseguiu superar Sorocaba pela fase de classificação do Campeonato Paulista. O jogo foi realizado no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho e o placar apontou 27 a 14 (14 a 7) para as visitantes.

A equipe orientada pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues fez uma boa partida. Chegou a equilibrar as ações na etapa inicial. Porém o time de Sorocaba, com atletas mais experientes, conseguiu levar vantagem e administrar o resultado positivo.

Restam ainda mais duas partidas para a equipe são-carlense. Contra Jundiaí e Itatiba. Caso vença as duas partidas conseguirá uma inédita classificação para a semifinal do estadual.

“Contra Sorocaba, procurei dar chance a todas as atletas, pois estamos de olho na Liga Nacional. Importante que todo o grupo tenha ritmo de jogo”, disse Antonio Carlos. “Colocamos as atletas mais jovens para atuarem e conseguimos fazer um primeiro tempo equilibrado. Mas Sorocaba tem um time mais experiente e soube tirar proveito para buscar a vitória”, afirmou o técnico são-carlense.

Leia Também