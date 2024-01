São Carlos perde na estreia da Superliga B

São Carlos estreou com derrota na Superliga B: 2 a 3 Irati, na casa do adversário - Crédito: Jonas Bezerra

Num grande jogo, São Carlos foi superado na estreia da Superliga B Feminina, diante do Irati Vôlei. O duelo aconteceu na noite de sexta-feira, 12, no ginásio municipal de esportes Agostinho Zarpeloni Jr, em Irati/PR.

Depois de perder o primeiro set por 25 a 19, o time são-carlense se recuperou na partida e venceu os dois sets seguintes – 25 a 22 e 26 a 24 – abrindo vantagem expressiva.

No entanto, o quarto e decisivo set foi o mais disputado da partida. Por duas bolas as comandadas do técnico Alexandre Pan não venceram e a vitória do set mudou de quadra: 28 a 26.

Abalada pela derrota no set anterior, a equipe são-carlense não conseguiu reverter o placar no tie-break e perdeu por 15 a 4. Final.

A equipe são-carlense muda foco e se prepara para o próximo compromisso na próxima sexta-feira, 19. Às 19h30, no ginásio municipal de esportes Djalma Maranhão, em Natal/RN, encara o Natal pela segunda rodada da competição.

São Carlos jogou com Mila Nicoletti, Thábata, Lidiane, Isa Maria, Karenn, Gislaine, Larissa, Ariane Amadeu, Laísa, Duda Graciano, Ana Breder e Gabi Lossardo. Técnico: Alexandro Pan.

