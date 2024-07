São Carlos pega a Mauaense e não pode tropeçar em casa

Em busca da vitória, São Carlos recebe a visita da Mauaense - Crédito: Delma Gonçalves

A derrota para o Colorado Caieiras por 1 a 0 foi dolorosa, mas comissão técnica e atletas do São Carlos viraram a página e agora focam o segundo jogo da segunda fase pelo Campeonato Paulista da Série B.

Às 16h deste sábado, 6, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, o time do técnico João Batista recebe a visita do Mauaense, que perdeu em casa na rodada de abertura para o Araçatuba por 2 a 0. A partida é pelo grupo 5.

Desta forma, no Luisão, frente a frente duas equipes derrotadas que buscam a reabilitação e um novo tropeço poderá ser fatal. Para que isso não aconteça, o time de João Batista deverá ser ofensivo para buscar os sonhados três pontos já que a próxima meta traçada pelo clube é justamente a classificação para as quartas de final.

Também no sábado, pelo mesmo grupo, as duas equipes que venceram na primeira rodada medem forças em Araçatuba. A partir das 15h, no estádio Municipal Adhemar de Barros, o Araçatuba recebe a visita do Colorado Caieiras.

Leia Também