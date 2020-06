São Carlos forma equipe e dará oportunidade para atletas das categorias de base

Natella terá um novo desafio: buscar talentos e formar equipes com atletas a partir do sub8 - Crédito: Marcos Escrivani

Uma nova equipe acaba de se formar na cidade e dará oportunidade para que atletas de São Carlos e da região disputem competições de nível técnico qualificado. E sem custos.

Uma iniciativa de Thiago Maldonado e de Renato Natella, foi criada na sexta-feira, 19, a Associação Esportiva São Carlos Futsal que terá equipes de base (do sub8 ao sub20), além de uma adulta, cuja meta é representar a cidade em torneios regionais, estaduais, copinhas e futuramente em torneios nacionais.

Em entrevista ao São Carlos Agora, Natella disse que o projeto nasceu da necessidade em colocar São Carlos em evidência no futsal e dar oportunidade para crianças e jovens da cidade e da região em participar de eventos competitivos e de nível técnico qualificado.

“Junto com o Thiago, tínhamos uma equipe adulta. Mas notamos a necessidade de ter times menores competindo. Desta forma foi criada a AESCF. Estamos alinhados com a Secretaria Municipal de Esportes e Cultura e com a iniciativa privada para que possamos colocar em prática esta ideia”, contou.

SEM CONCORRÊNCIA

Natella deixou claro que a nova equipe terá formações desde o sub8, mas não irá disputar campeonatos municipais. “Não queremos criar uma concorrência em São Carlos. Pelo contrário: ser parceiro de todas as escolinhas e dar oportunidade para a garotada. Temos uma metodologia de trabalho diferenciada e vamos dar treinos duas a três vezes por semana. Montamos uma equipe interdisciplinar com fisioterapeuta, nutricionista, dentistas e vários profissionais que vieram para agregar. Também teremos comissões técnicas para cuidar de todas as categorias. É importante salientar que, para treinar e competir, as crianças e jovens não terão que desembolsar nada. A meta é montar equipes competitivas e disputar torneios de alto nível técnico”, afirmou o treinador são-carlense.

EM 2020

A pandemia da Covid-19 atrapalhou os planos de Maldonado e Natella para a temporada 2020, uma vez que todos os eventos esportivos estão momentaneamente suspensos. Mas há, segundo ele, perspectiva que atividades aconteçam ainda este ano.

“Na verdade, estamos no aguardo da liberação das autoridades sanitárias. Até que isso não aconteça, vamos nos estruturando e montando as equipes e, paralelamente, colocando em prática o projeto. Entrar em contato com as escolinhas, com as entidades que promovem o futsal e elaborar um calendário de avaliações para várias categorias”, observou.

O São Carlos Futsal pretende disputar na base, por exemplo, a curto prazo, torneios regionais e posteriormente federar equipes para a Liga Paulista e Campeonato Paulista. Futuramente, a meta é fazer o mesmo com o time adulto que hoje representa a cidade nos Jogos Regionais e Taça EPTV.

“Vamos usar 2020 como o primeiro passo e obedecer rigorosamente, todos os protocolos de segurança. Colocar em evidência a equipe para, em 2021, de fato, estar presente em várias competições. Será um trabalho árduo, mas reforço: queremos montar algo diferenciado, ser parceiro das escolinhas, dar oportunidade para crianças e jovens e colocar em evidência São Carlos no futsal paulista e brasileiro”, finalizou Natella.

