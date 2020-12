São Carlos fecha 2020 com dois campeões de BMX

Crédito: Divulgação

Os pilotos são-carlenses José Felipe Opini e Gabriel Duarte colocaram São Carlos no lugar mais alto do pódio ao sagrarem-se campeões em suas respectivas categorias, no Campeonato Paulista de BMX, realizado nos dias 12 e 13 de dezembro, em Indaiatuba, quando aconteceram a segunda e a terceira etapas da competição.

O time são-carlense esteve formado por 9 pilotos com idade entre 6 e 17 anos e mostraram muita garra e determinação. No geral, todos os representantes locais conseguiram excelentes classificações.

Desta forma, a equipe são-carlense finalizou 2020 com dois campeões e um vice-campeão, deixando claro que o trabalho realizado, aliados aos treinamentos demonstram estar no caminho certo, gerando ótimos resultados para São Carlos.

Em Indaiatuba, foram dois dias de provas disputadíssimas. Tanto no sábado, quanto no domingo, o nível de excelência das provas foram marcantes, já que estiveram presentes a elite do BMX paulista.

A equipe são-carlense passou por problemas durante os treinamentos devido a pandemia da Covid-19, mesmo assim conseguiu fazer bonito e levar o nome de São Carlos para outras localidades. Para 2021 o time são-carlense espera estar mais forte e ainda contar com a mesma força da Prefeitura Municipal de São Carlos.

COLOCAÇÕES DOS SÃO-CARLENSES

José Felipe Opini - 6 anos - campeão

Gabriel Duarte - 9 anos - campeão

João Vitor - 9 anos - vice-campeão

Endriw Santos - 14 anos – 3º lugar

Felipe Pisani - 6 anos – 6º lugar

Lucca Duarte - 14 anos – 6º lugar

Victor Gatti - 14 anos – 8º lugar

Nathan Duarte - 15 anos – 10º lugar

Marlio Silva - 17 anos – 13º lugar

