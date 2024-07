São Carlos estreia com vitória no handebol feminino nos Jogos Regionais

SIGA O SCA NO

Time são-carlense estreou com uma boa vitória nos Regionais - Crédito: Divulgação

A equipe de handebol feminino estreou bem nos Jogos Regionais e neste domingo, em Botucatu, venceu Bauru por 16 a 11 (8 a 6). No Grupo A, o time comandado pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues vai enfrentar Itatinga. As duas primeiras passam para a semifinal.

Os Regionais, segundo Antonio Carlos, são uma das prioridades da equipe na temporada, porém ele irá usar a competição para testar todas as atletas da equipe, que vem de uma maratona intensa de partidas por vários campeonatos no primeiro semestre.

“Temos a possibilidade de trabalhar todas atletas da base poupando as atletas que vem de um volume grande de jogos pelo Paulista, Liga Nacional, Liga Brasil e Liga Derla. Conseguimos manter as atletas lesionadas com mais tempo para se recuperarem”, explicou o treinador.

