São Carlos empata com o XV de Jaú de olho na Copinha

Em mais um jogo-treino, sub20 da Águia ficou no 2 a 2 com o XV de Jaú - Crédito: Divulgação

De olho da preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a equipe sub20 do São Carlos realizou neste sábado, 21, mais um jogo-treino.

Foi a primeira partida realizada pela Águia no gramado do estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, após as reformas para a Copinha. Serviu para os atletas do time são-carlense fazer o reconhecimento do local onde será o palco das partidas do grupo 13. Serão realizados seis jogos pela primeira fase.

O confronto foi diante do XV de Jaú que terminou empatado em 2 a 2 e teve 3 tempos de 30 minutos. A Águia abriu 2 a 0 com gols de Fabinho e Kawan Claro.

Após boa performance nas duas primeiras etapas o treinador João Batista realizou diversas substituições, oportunizando quase todos os 30 atletas inscritos. Na terceira etapa a Águia sofreu o empate, dando números finais na partida, que teve o seu encerramento antecipado, após um choque entre atletas, atingindo a região cervical de um deles. Por questão de protocolo médico, foi finalizado o jogo para que fosse realizada a imobilização do atleta, que foi levado para a Santa Casa, mas passa bem.

Este foi o terceiro compromisso da equipe, que deve realizar mais um jogo-treino antes da estreia, que acontece no dia 2 de janeiro contra o Imperatriz/MA, às 14h45.

