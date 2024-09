São Carlos busca manter hegemonia no Paresp

No Paresp, natação ACD de São Carlos quer manter a hegemonia - Crédito: Divulgação

A equipe da Liga Central de Natação (LCN) de São Carlos vai estar em ação neste domingo, 22, quando acontece a fase regional do Paresp (antigo Jogos Regionais). As provas acontecem na piscina do Centro Paralímpico Brasileiro (CPB) em São Paulo e irão reunir nadadores ACD de três regionais do Estado.

A LCN irá representar São Carlos com 17 atletas, sendo 10 masculinos e 7 femininas. A ambição é grande e de acordo com Mitcho Bianchi, responsável técnico pela equipe, a meta é manter a hegemonia e buscar o heptacampeonato no masculino e colocar a equipe feminina no pódio (top 3).

“Vencemos as últimas seis edições, sendo cinco pelos Regionais e a primeira edição do Paresp com a equipe masculina. A meta é manter a hegemonia e representar de maneira digna a nossa cidade”, afirmou Mitcho.

De acordo com ele, os primeiros colocados em suas respectivas provas estarão automaticamente classificados para a final estadual do Paresp (antigo Jogos Abertos), que será em outubro também no CPB. “Nesta competição teremos os melhores nadadores das oito regiões do Estado. Será uma competição muito mais qualificada. Mas vamos antes focar a fase regional, buscar títulos e pódios e manter a nossa hegemonia”, finalizou.

Quem compete

Luana Ribeiro Sellis

Daniela Fernanda de Parolis

Isabella Taner Comar

Jéssica Natália Marchesini

Giseli Terezinha dos Santos

Rosilene Bertolucci

Georgia Cristina Afonso

Rhyan Henrique Araújo

Anderson Felipe Araújo

Henrique Sacomano Nasser

Guilherme Aparecido Confela

Reginaldo Donizetti Limão

Matheus Mioto Teixeira

Gabriel Pereira Purgato

Gabriel Conrado Borges

Ronystony Cordeiro da Silva

Diego Henrique Garbuio

