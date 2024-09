São Carlos aplica goleada de dois dígitos no Corinthians pelo Paulista

ASF São Carlos “esmerilhou” em cima do Timão: 10 a 4, fora o baile - Crédito: Divulgação

Uma noite que vai ficar na história do futsal feminino da cidade. A ASF São Carlos, em uma jornada impecável, foi a São Paulo e não tomou conhecimento do Corinthians. Pela fase de classificação do Campeonato Paulista sub20, aplicou uma goleada de dois dígitos, ao vencer por 10 a 4 no ginásio de esportes da FPFS, o Presidente Ciro II, na noite desta quinta-feira, 12.

Além de comemorar o expressivo resultado, o time de Ana Cláudia Bianconi vibrou com a classificação antecipada para a semifinal. A ASF está em segundo lugar e não será ultrapassado por nenhum adversário, mesmo restando alguns compromissos para terminar a primeira fase.

“Foi um jogo coletivo. A equipe entrou concentrada e focada na vitória. Fizemos um bom jogo, mas apresentamos algumas falhas”, comentou a exigente treinadora.

Porém, fez questão de enaltecer a entrega de suas atletas, salientando que o resultado obtido foi fruto de um trabalho dedicado que vem sendo realizado desde o início da temporada.

Geovanna (quatro gols), Isa, Red, Nana, Victorinha e Sil foram as goleadoras são-carlenses. A ASF foi beneficiada ainda com um gol contra.

