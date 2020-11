São-carlenses fazem de preparação para o Caminho da Fé, um ato de solidariedade

Crédito: Joãozinho Corredor

Os corredores são-carlenses Sílvio Rodrigues, Eduardo Carozelli e Eduardo Granola Santos, apoiados pelos ciclistas Sílvio Ricaldi, Marcelo Sigoli e Rafael Soares irão unir um treino preparatório para o Caminho da Fé, aliado a um ato de solidariedade, quando irão arrecadar panetones que serão destinados ao Cantinho Fraterno Dona Maria Jacintha e Abrigo de Idosos Dona Helena Dornfeld. A meta é deixar um pouco mais doce, o Natal dos assistidos pelas entidades filantrópicas.

A ideia dos são-carlenses é buscar pessoas que se sensibilizem pela ação social e com isso consigo arrecadar pelo menos 50 panetones.

A campanha será realizada domingo, 12, quando será realizado o 1º Desafio 50 Quilômetros pelo Caminho da Fé. Os corredores e os ciclistas sairão às 5h30 do estacionamento da Catedral de São Carlos e seguem até a Matriz de Descalvado e depois percorrem ainda mais seis quilômetros. O percurso será pelo Caminho da Fé.

“Serão 50 quilômetros e a cada km será o equivalente a um panetone”, disse Granola. As doações poderão ser feitas das 9h30 às 13h no estacionamento da Catedral. Terá uma tenda e toda a ação será pelo sistema drive thru, obedecendo todos os protocolos sanitários devido a pandemia da Covid-19.

CAMINHO DA FÉ

Em entrevista ao São Carlos Agora, este treinamento com direito a ação social, bem como outros feitos como um de Água Vermelha a Santa Eudóxia, realizado no dia 21 de novembro, visam uma atividade que será realizado de 27 de setembro a 12 de outubro de 2021, quando Granola pretende correr 540 quilômetros até Aparecida pelo Caminho da Fé. A saída será da Catedral de São Carlos.

Com 45 anos e corredor há 7 anos, Granola é devoto de Nossa Senhora Aparecida e tem este desejo: ir até a Basílica de São Pedro correndo. “Será aproximadamente 50 km por dia e pretendo cumprir o percurso em 12 dias. Estou me preparando muito, pois será desgastante e intenso”, finalizou.

