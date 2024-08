São-carlenses conquistam pódios na Copa Rider de MTB

Time são-carlense comemora a participação na prova realizada em Leme - Crédito: Divulgação

A Pedala São Carlos Racing de Mountain Bike esteve representando São Carlos na 3° etapa da Copa Forlif Rider que ocorreu domingo, 4, em Leme/SP. A prova, considerada difícil, exigiu muito a técnica e preparo dos pilotos.

A equipe são-carlense contou com a presença dos atletas Jorge Luiz na categoria Sport sub 40, Jocimar Waldemar na categoria Sport sub 45, Igor Ruano na categoria Sport sub 30 e a estreia de Greyce Escolau na categoria Sport sub 40 feminino.

Os representantes do time são-carlense mostraram superação e resiliência, conquistando resultados expressivos. Entre eles, um primeiro e um segundo lugares. “Todos se dedicaram ao máximo e fizeram bonito, trazendo para são Carlos as seguintes conquistas”, disse Bruno Mineiro que acompanhou o time.

Resultados

Jocimar Waldemar - Campeão Sport sub 45

Greyce Espolau - Vice-campeã Sport sub 40

Jorge Luiz - 8° lugar categoria Sport sub 40

Igor Ruano - 11° categoria Sport sub 30

“A equipe Pedala São Carlos Racing agradece a todos seus atletas pela dedicação e parabeniza todos pelo empenho e dedicação”, finalizou Bruno.

