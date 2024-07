São-carlense de 14 anos é campeã na prova dos 3 Tambores em Santa Lúcia

Belly e Miss Speed Melodys: são-carlense brilhou na prova dos 3 Tambores em Santa Lúcia - Crédito: @camerasonhoseacao

Mais um talento de São Carlos brilhou no Rodeio de Santa Lúcia/SP, realizado de 27 a 30 deste mês. Isabelly Karine Botega, de apenas 14 anos, sagrou-se campeã na categoria Jovem (13 a 16 anos) na Prova de 3 tambores. Ela montou a égua Miss Speed Melodys e completou a prova em 14s740

Treinada por Matheus Victor, Isabelly conquistou o segundo título em sua curta carreira, já que começou a competir há apenas seis meses.

Cavaleira, a são-carlense que entre os familiares é carinhosamente chamada de Belly, em entrevista à reportagem disse que herdou o gosto por montarias do seu avô Wilson Barbosa da Silva, hoje com 81 anos. “Eu sempre fui companheira do meu vô e ele adora cavalos. Acabei herdando o gosto e seu apaixonada por cavalos também. E o vô me incentiva”, disse Belly. Indagada sobre a prova em que se sagrou campeã, garantiu. “Não é difícil”.

Adrenalina e velocidade

De acordo com Belly a prova de 3 Tambores consiste em fazer um percurso no entorno dos tambores montada no animal e da forma mais rápida possível. “Consegui fazer meu percurso em 14s740 e fui campeã”, comemorou, salientando que no Rodeio de Santa Lúcia há várias competições oficiais. “Mas meu sonho é competir em Barretos e quem sabe este ano não estarei por lá”, previu.

Fã de Jorge e Matheus (dupla sertaneja), Belly é uma dedicada aluna. Está no 8º ano do Ensino Fundamental no Colégio Objetivo, mas deixou o futuro em aberto. “Com certeza irei estudar, vou me formar em uma universidade. Mas não sei ainda qual profissão. Não defini. Mas nunca irei abandonar os rodeios. Ser cavaleira, está no meu sangue”, finalizou.

