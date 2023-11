São-carlense conquista o bicampeonato mundial de Jiu-Jitsu

SIGA O SCA NO

No pódio, Luiz Carlos comemora o bicampeonato mundial - Crédito: Divulgação

O atleta e professor de Jiu-Jitsu de São Carlos, Luiz Carlos Vignali fez bonito no último final de semana e conquistou o bicampeonato mundial, realizado no final de semana no ginásio poliesportivo Mauro Pinheiro, o Ibirapuera, em São Paulo.

Ao lado da esposa Sueli, Luiz Carlos teve uma participação impecável no Sport Jiu-Jitsu World Championship.

“Para participar do Mundial, fiz uma preparação física e mental e tenho uma vasta experiência em campeonatos. Sou o atual bicampeã mundial peso pena”, disse, orgulhoso.

Luiz Carlos disse que já possui títulos brasileiro e pan-americano. No Campeonato Mundial, ele disse que treinou duro para estar entre os melhores. “Fiz meu melhor e lutei três vezes até chegar na final”, afirmou. Ele disse ainda que sua esposa Sueli também competiu e conquistou o terceiro lugar. Fez duas lutas e perdeu na semifinal.

Luiz Carlos disse que a partir de agora inicia a preparação para a próxima competição que será em Ribeirão Preto e que leva o nome de Golden Brasil Open.

