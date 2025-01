Santos segura empate com a Ponte em Campinas

Lance do jogo em Campinas: Santos conseguiu segurar a Macaca - Crédito: Raul Baretta/Santos FC

A Ponte Preta perdeu uma excelente oportunidade de conquistar três pontos pela segunda rodada da fase de classificação do Paulistão. Na noite deste domingo, 19, ficou no 1 a 1 com o Santos no estádio Moisés Lucarelli.

A Macaca falhou nas finalizações e quando acertava o gol, Gabriel Brazão foi o responsável por boas defesas.

A partida foi bem movimentada e apesar do domínio, a Ponte só foi fazer o seu gol nos minutos finais da etapa inicial, quando Jean Carlo, de cabeça, abriu a contagem aos 42 minutos.

Na etapa final, em um belo lance de ataque, logo aos 8 minutos, Guilherme empatou para o Peixe que conseguiu segurar o ataque campineiro para garantir o empate.

Resultados da 2ª rodada

Inter de Limeira 0 x 0 Guarani

Noroeste 1 x 1 Palmeiras

Portuguesa 2 x 2 Novorizontino

Mirassol 6 x 0 Água Santa

São Bernardo 3 x 2 RB Bragantino

Corinthians 2 x 1 Velo Clube

Ponte Preta 1 x 1 Santos

