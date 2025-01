Santos quer surpreender a Macaca em Campinas

Compartilhar no facebook

Pedro Caixinha deve repetir a equipe para a partida contra a Ponte - Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Jogo de duas equipes tradicionais no futebol brasileiro. Assim é o encontro deste domingo, 18, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, quando a Ponte Preta irá receber a visita do Santos. A partida começa às 18h30.

A expectativa é de uma partida bem equilibrada. A Ponte venceu na estreia o Novorizontino, fora de casa e quer os três pontos em casa. Já o Santos, que sofreu para superar o Mirassol, quer mostrar que a vitória por 2 a 1 não foi por acaso e chegar a mais um resultado positivo.

O técnico Pedro Caixinha utilizou a equipe titular na estreia e deve repetir a equipe, uma vez que gostou do rendimento da equipe.

Jogos

Domingo, 18

16h – Mirassol x Água Santa

16h – São Bernardo x RB Bragantino

18h30 – Corinthians x Velo Clube

20h30 – Ponte Preta x Santos

Segunda-feira, 19

20h – Botafogo x São Paulo

