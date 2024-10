Rodada no Cedrinho é marcada por goleada do Top Real

SIGA O SCA NO

21 Out 2024 - 07h26

21 Out 2024 - 07h26 Por Marcos Escrivani

Top Real goleou e mostrou porque é líder na Faber-Castell - Crédito: Divulgação

A manhã de domingo, 20, foi marcada pela conclusão da oitava rodada da fase de classificação do Campeonato 390 Clube Faber-Castell. Três jogos foram realizados no Cedrinho e o destaque ficou para a expressiva goleada do Top Real, que aplicou 6 a 0 no São Geraldo Tintas.

Buscando a permanência na liderança o Top Real encarou o lanterna do campeonato.Com o time bastante desfalcado, o São Geraldo veio a campo sabendo da dificuldade que enfrentaria.

O líder mostrou o porquê estava no topo da tabela. Começou o jogo com mais posse de bola e chances de gol, enquanto isso seu adversário se esforçava com sua equipe limitada, sabendo que não aguentaria a pressão por muito tempo.

Em uma manhã inspirada o atacante Giva, abriu o placar com uma cavadinha por cima do goleiro, abrindo a porteira para uma goleada que estava por vir. Após o gol sofrido o São Geraldo que já estava desmotivado por resultados anteriores, baixou a guarda e sofreu o segundo gol, novamente pelo atacante Giva. Ainda no primeiro tempo o Top Real fez mais um gol, terminado assim o primeiro tempo por 3 a 0.

Giva chegou a marcar mais um gol, balançando a rede adversária pela terceira vez no jogo. Sem haver possibilidade de substituição, o São Geraldo, voltou com a mesma equipe: porém com a tática diferente, alterando posições dos atletas que estavam em campo.

Mas o Top Real como não tinha nada a ver com isso, foi para cima e se aproveitou da equipe adversária e quanto mais o tempo passava, maior o desgaste ficava visível, fazendo com que facilitasse para que o Top Real marcasse mais gols. Paulo Macedo marcou duas vezes e Donizete uma vez, fechando a goleada por 6 a 0.

Resultados

Unidos 1 x 3 Ponte Preta/Amaral Fotos Aéreas

CLC/Amaral Fotos Aéreas 2 x 3 Sindicato dos Químicos/WLM

São Geraldo Tintas 0 x 6 Top Real

