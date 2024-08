Rodada dupla no Luisão agita o Campeonato Amador

SIGA O SCA NO

Zavaglia encara o Primos e tem que vencer para assumir a quarta posição - Crédito: Divulgação

Dois jogos estão programados pela Liga de Futebol Amador de São Carlos, válidos pela fase de classificação do Campeonato Amador. A rodada dupla começa às 19h desta quinta-feira, 22, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. Os jogos promete muita emoção e agitação, já que pode provocar alterações na tabela de classificação.

Na primeira partida, Primos e Zavaglia se enfrentam para definir quem termina a fase na quarta colocação. Ambos estão com 33 pontos, mas o Primos tem melhor saldo de gols e joga por um simples empate. Para superar o adversário na tabela, ao Zavaglia resta somente a vitória.

Na sequência, o líder Jardim Gonzaga (42 pontos) encara o Mairiense, 8º colocado com 20 pontos. Esta partida chama atenção já que o atual campeão amador, o Vasco, que está em 9º lugar com 17 pontos, ainda sonha com a classificação às quartas de final. O Mairiense tem saldo negativo de 17 gols e o Vasco, de 25 gols.

Caso o Gonzaga goleie o Mairiense por uma margem de 8 gols, a Liga de Futebol Amador irá marcar um jogo no domingo, 25, para definir a oitava equipe classificada. Por outro lado, o Mairiense perca por uma margem menor de gols, empate ou até vença o JG, os oito classificados para a segunda fase estarão definidos.

