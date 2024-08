Rodada do Campeonato 390 é marcada pelo equilíbrio

Ponte Preta estreou com empate no Campeonato 390 da Faber - Crédito: Divulgação

Muita agitação marcou a manhã de domingo, 18, no Cedrinho, com a realização da segunda rodada da fase de classificação do Campeonato 390 Clube Faber-Castell.

Foram realizados três disputados jogos, o que confirmou o quão forte e acirrado será a competição. Foram duas vitórias e apenas um empate.

O destaque da rodada ficou por conta do encontro jogo: Sindicato dos Químicos/WLM Engenharia, que venceu o CLC/Amaral Fotos Aéreas/Sucos Life por 2 a 1.

Com um calor de 33 graus já pela manhã, o até então invicto time do CLC, teve que suar a camisa para enfrentar o experiente Sindicato/WLM.

O encontro estava bem disputado, mas após um cruzamento na medida para Wellington Magrinho que abriu o placar com um cabeceio certeiro no canto do goleiro, que não teve chances para defender. O CLC com mais chances de gols não desistiu e manteve a pressão no primeiro tempo.

No segundo tempo, ainda focado, o CLC conseguiu empatar o jogo com um pênalti convertido por José Renato. Ainda que com mais chances de gols o CLC foi menos efetivo nas suas finalizações, abrindo espaço para a forte equipe do Sindicato/WLM.

Em um lance individual, Igor, do Sindicato/WLM sofreu uma falta dentro da área que acabou gerando pênalti. Guilherme cobrou com tranquilidade e garantiu a vitória do seu time por 2 a 1.

Resultados

Ponte Preta 2 x 2 Unidos

Top Real 3 X 2 São Geraldo Tintas

CLC Amaral Fotos Aéreas/Life Sucos 1 x 2 Sindicato dos Químicos/WLM Engenharia

