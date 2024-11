Redenção se classifica às quartas da Copa São Carlos

Após um início irregular, Redenção está garantido na segunda fase da Copa São Carlos - Crédito: Divulgação

A Copa São Carlos de Futsal, que está em sua terceira edição e é promovida pela Liga Desportiva de São Carlos, ganha contornos emocionantes, restando apenas uma rodada para o encerramento da fase de classificação.

Para as quartas de final, cinco equipes já estão classificadas. Pelo grupo A, Deportivo Sanka, Prohab Muleques da Quebrada e Redenção e no B, Esportiva e Jardim Beatriz. As demais vagas estão em abertas.

Na noite de sexta-feira, 8, dois jogos foram realizados no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho. Pelo Grupo A, o Redenção, atual campeão, finalmente conseguiu a vaga para as quartas de final, ao golear o Meninos da Vila por 9 a 2. A equipe foi a 10 pontos e está em terceiro lugar. Já o Meninos, com 6 pontos, está eliminado.

Pelo grupo B, um emocionante empate em 2 a 2 entre Jardim Beatriz e Pakabá Futebol e Samba.

O resultado complicou a vida do Pakabá que permaneceu em 5º lugar com 6 pontos. Já o Jardim Beatriz se manteve em segundo lugar com 10 pontos e garantiu a classificação.

Mais dois jogos

A semana começa com a realização de jogos que irão complementar a fase de classificação e integram a 7ª rodada. O palco será o ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José, a partir das 20h desta segunda-feira, 11.

Pelo grupo B, o Pakabá Futebol e Samba enfrenta o Cruzeiro do Sul com a obrigação de vencer, já que o adversário está eliminado e com apenas 1 ponto, é o último colocado. Nem mesmo a vitória garante a vaga ao Pakabá, que irá torcer por tropeços do União Douradense e Proara, que estão logo a sua frente.

Pelo grupo A, um jogo que promete, devido a rivalidade entre as duas equipes. Mesmo classificadas, os atletas prometem um jogo recheado de adrenalina.

Frente a frente o líder, invicto e com 100% de aproveitamento, o Desportivo Sanka com 18 pontos e o Redenção, 3º colocado com 10 pontos. Apesar de garantidas as vagas, o encontro promete.

Classificação

